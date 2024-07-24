Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,4 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami 

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:00 WIB
Gempa M5,4 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami 
Illustrasi Gempa (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu 24 Juli 2024, pukul 19.42 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 219 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.39 Lintang Selatan – 130.12 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.4, 24-Jul-24 19:42:52 WIB, Lok:6.39 LS,130.12 BT (219 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:181 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/518/3066364/gempa_bumi-U6qM_large.jpeg
Gempa M4,2 Guncang Pacitan Jatim Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066330/gempa_bumi-eOL9_large.jpeg
Gempa M3,4 Guncang Sabu Raijua NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/525/3064835/rumah_warga_rusak_akibat_gempa_di_kabupaten_bandung-VtFx_large.jpg
BNPB : 710 Jiwa Mengungsi dan 532 Bangunan Rusak Berat Imbas Gempa di Kabupaten Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/340/3060983/gempa_bumi_alor-QW6g_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049136/gempa_bumi-sTZE_large.jpg
Mengenal Apa Itu Gempa Megathrust yang Bisa Jadi Ancaman Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/338/3049116/gempa_megathrust-iJbY_large.jpg
7 Fakta Menarik Gempa Megathrust yang Perlu Kamu Ketahui
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement