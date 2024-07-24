Gempa M5,4 Guncang Tanimbar, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M5,4 mengguncang Tanimbar, Maluku, Rabu 24 Juli 2024, pukul 19.42 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 219 km Barat Laut Tanimbar pada koordinat 6.39 Lintang Selatan – 130.12 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.4, 24-Jul-24 19:42:52 WIB, Lok:6.39 LS,130.12 BT (219 km BaratLaut TANIMBAR), Kedlmn:181 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Awaludin)