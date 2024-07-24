Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Angela Tanoesoedibjo Harap PKB Semakin Berjaya di Bawah Kepemimpinan Cak Imin

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:10 WIB
Angela Tanoesoedibjo Harap PKB Semakin Berjaya di Bawah Kepemimpinan Cak Imin
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo merasa di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) PKB kian meroket sukses. Hal itu ia utarakan usai menggelar pertemuan dengan Cak Imin di kantor DPP PKB Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Momentum pertemuan itu juga masih dalam suasana Hari Lahir (Harlah) PKB ke-26. Angela diketahui sempat hadir dalam acara Harlah PKB yang diselenggarakan di JCC Jakarta, pada Selasa 24 Juli 2024.

"Kami ucapkan sekali lagi supaya PKB semakin berjaya di bawah kepemimpinan dari Gus ketum (Muhaimin) dan jajaran," kata Angela di kantor DPP PKB kepada wartawan.

Dalam acara Harlah, perwakilan partai politik yang hadir seperti Nasdem, PKS dan PPP menganggap PKB adalah kakak atau Adik. Sama seperti Perindo dan PKB yang merupakan partai nasionalis memiliki ikatan emosional seperti adik kakak.

 

Halaman:
1 2
      
