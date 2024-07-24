Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres RI Ke-9 Tutup Usia, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:16 WIB
Wapres RI Ke-9 Tutup Usia, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Mantan Wapres Hamzah Haz meninggal dunia.
WAKIL Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia pada usia 84 tahun, pagi tadi. Jenazah dibawa keluarga untuk dimakamkan di Cisarua Bogor, Jawa Barat. 

Kabar meninggalnya mantan Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz disampaikan melalui pesan singkat. Hamzah Haz  meninggal dunia pada usia 84 tahun.  

Hamzah Haz yang dikenal sebagai politisi PPP ini lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Hamzah Haz sempat menjabat sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada 2001 hingga 2004.

Hamzah Haz juga pernah menjabat sebagai menteri investasi pada era presiden BJ Habibie dan menjadi wakil Ketua DPR RI serta Menko Kesra di era Presiden Gus Dur. 

Hamzah Haz sejak muda terkenal sudah aktif berorganisasi. Dalam perjalanan organisasinya Hamzah Haz juga sempat menjadi wartawan surat kabar Pontianak.

