Perindo Bahas Pilkada Jakarta dengan PKB, Sinyal Dukung Anies?

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengaku, turut membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 saat menyambangi Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

"Daerah lain termasuk DKI. DKI juga tadi sempat dibahas tipis-tipis," kata Rofiq usai pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Rofiq pun memberi sinyal arah dukungan Perindo di Pilgub Jakarta 2024. Salah satunya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Tetap Pak Anies," katanya.