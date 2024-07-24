Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perindo Bahas Pilkada Jakarta dengan PKB, Sinyal Dukung Anies?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:19 WIB
Perindo Bahas Pilkada Jakarta dengan PKB, Sinyal Dukung Anies?
Sekjen Perindo Ahmad Rofiq di kantor DPP PKB (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo, Ahmad Rofiq mengaku, turut membahas Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 saat menyambangi Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

"Daerah lain termasuk DKI. DKI juga tadi sempat dibahas tipis-tipis," kata Rofiq usai pertemuan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Rofiq pun memberi sinyal arah dukungan Perindo di Pilgub Jakarta 2024. Salah satunya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. "Tetap Pak Anies," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement