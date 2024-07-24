Lolos Administrasi Seleksi Capim KPK, Johan Budi Bakal Mundur dari Anggota DPR dan Partai

JAKARTA - Anggota Komisi III Fraksi PDI-Perjuangan, Johan Budi Sapto Pribowo akan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota DPR RI. Selain itu, dia juga akan segera melepas keanggotaan di partainya tersebut.

Langkah ini diambil menyusul nama-nya yang menjadi salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dinyatakan lolos tes administrasi dan akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

"Saya dalam proses mundur dari DPR dan kemudian dari Partai PDI P," kata Johan Budi saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024).