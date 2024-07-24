Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Peluang Berkoalisi di Pilkada 2024 Usai Bertemu PKB, Perindo: Akan Koordinasi Lebih Lanjut

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:51 WIB
Buka Peluang Berkoalisi di Pilkada 2024 Usai Bertemu PKB, Perindo: Akan Koordinasi Lebih Lanjut
Wakil Ketua Umum II Partai Perindo Ferry Rizky Kurniansyah (foto: dok MPI)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum II Partai Perindo, Ferry Rizky Kurniansyah optimis, partainya akan menjalin kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilkada 2024. Ia berkata, desk pilkada masing-masing partai akan melakukan koordinasi dan pembahasan guna mencermati kerja sama di sejumlah wilayah.

"Ya tentunya tindak lanjutnya nanti antara Desk Pilkada Perindo dengan Desk Pilkada PKB akan koordinasi lebih lanjut. Tentunya ada daerah-daerah yang insyaAllah akan bersinergi. Tetapi ini kan juga butuh pembicaraan.Jadi insya Allah,dalam konteks aktivitas pilkada kita menginformasikan kepada PKB," kata Ferry usai pertemuan dengan jajaran elit PKB, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
