HOME NEWS NASIONAL

Sandra Dewi Tak Terima Tas Branded Disita, Kejagung: Silakan Buktikan di Pengadilan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:24 WIB
Sandra Dewi Tak Terima Tas Branded Disita, Kejagung: Silakan Buktikan di Pengadilan
Gedung Kejagung (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menilai untuk berhadapan di meja sidang untuk membuktikan jika tidak terima atas penyitaan puluhan tas mewah yang berkaitan dengan Harvey Moeis di kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

"Kalau ada bantahan, ini kan pembuktian materil. Forumnya ada di ruang persidangan," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Herli Siregar dalam program One on One SindoTV di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (24/7/2024). 

Dia menilai berbicara di luar forum sidang hanya memakan energi dan tidqk menghasilkan apa pun. Hal itu karena ruang sidang juga akan memberikan ruang pada tersangka 88 tas branded yang disita diklaim miliknya atau tak terkait dengan kasus korupsi timah.

"Kalau berkoar di luar persidangan gak akan membuahkan hasil. Banti ada hak-hak yang diberikan kepada tersangka," jepasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/337/3136606/ilustrasi_sidang_vonis-x75m_large.jpg
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun Divonis 3 hingga 10 Tahun Penjara, Denda Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/337/3111038/penangkapan_buronan-gHCj_large.jpg
Sempat Buron, Kejagung Tangkap Dirut PT KTM Terkait Kasus Impor Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/337/3110358/kejaksaan_agung-HFtA_large.jpeg
Kejagung Periksa 2 Saksi Kasus Korupsi PT Timah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/337/3103151/harvey_moeis_divonis_rendah-tC3A_large.jpg
KY Usut Tuntas Laporan terhadap Hakim Pemberi Vonis Ringan Harvey Moeis: Menjadi Perhatian Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/337/3096791/ilustrasi_persidangan-OuPS_large.jpeg
Bacakan Pleidoi, Terdakwa Kasus Korupsi Timah: Sial Sekali Hidup Saya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/337/3094501/eks_kadis_esdm_babel_amir_syahbana_divonis_4_tahun_penjara_dalam_kasus_timah-liHN_large.jpg
Eks Kadis ESDM Babel Amir Syahbana Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Timah
