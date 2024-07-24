Cak Imin Sebut Perindo Peduli kepada Ekonomi dan Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Jajaran Partai Perindo yang dipimpin Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mendatangi Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024) siang.

Kedatangan jajaran elit Perindo itu disambut baik oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, Perindo merupakan partai nasional yang memiliki kesamaan dengan PKB. Salah satu kesamaan, kata Muhaimin, terletak pada komitmen menjaga persatuan kebangsaan, kebhinekaan.

"Ya Perindo ini partai nasional yang juga sama dengan PKB, sebagai partai yang nasional yang memiliki komitmen persatuan kebangsaan kebhinekaan," terang Muhaimin usai terima kunjungan elit Perindo di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).