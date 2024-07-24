Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Sebut Perindo Peduli kepada Ekonomi dan Kemajuan Bangsa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:34 WIB
Cak Imin Sebut Perindo Peduli kepada Ekonomi dan Kemajuan Bangsa
Ketum PKB Cak Imin bersama Ketua Harian DPP Perindo Angela Tanoesoedibjo (foto: MPI/Aldhi)
A
A
A

JAKARTA - Jajaran Partai Perindo yang dipimpin Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo mendatangi Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024) siang. 

Kedatangan jajaran elit Perindo itu disambut baik oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar.

Menurutnya, Perindo merupakan partai nasional yang memiliki kesamaan dengan PKB. Salah satu kesamaan, kata Muhaimin, terletak pada komitmen menjaga persatuan kebangsaan, kebhinekaan.

"Ya Perindo ini partai nasional yang juga sama dengan PKB, sebagai partai yang nasional yang memiliki komitmen persatuan kebangsaan kebhinekaan," terang Muhaimin usai terima kunjungan elit Perindo di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180140/partai_perindo-gzKO_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakernas di Ancol 2-5 November 2025, Usung Semangat ‘Energi Baru Indonesia’
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179938/partai_perindo-n5t4_large.jpg
Partai Perindo Serahkan SK Ketua DPD Lombok Utara ke Fajar Marta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3177025/perindo-JZqK_large.jpg
HUT Ke-11, DPW Perindo Sulsel Gelar Bakti Sosial dan Donor Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176133/partai_perindo-I7Hc_large.jpg
Rayakan HUT Ke-11, Perindo Sulteng: Konsolidasi Kesiapan Struktur Dimasifkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176128/partai_perindo-3724_large.jpg
Perindo Sulteng Rayakan HUT Ke-11 Diselimuti Suasana Guyub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859/partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement