HOME NEWS NASIONAL

MNC Group Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:34 WIB
MNC Group Turut Berduka Cita Atas Wafatnya Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz
Ucapan duka cita MNC Group atas wafatnya Hamzah Haz (Foto: MNC)
JAKARTA - MNC Group mengungkapkan duka cita mendalam atas wafatnya Hamzah Haz. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz meninggal dunia, Rabu (24/7/2024) pukul 09.30 WIB. Jenazah akan dimakamkan di Bogor, Jawa Barat. 

Hamzah Haz meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. 

Hamzah Haz wafat di usia 84 tahun, pada pukul 09.30 di Kediaman Tegalan, Matraman Jakarta.

Ia lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada 15 Februari 1940. Ia merupakan Ketua Umum PPP dua periode (1998-2007) dan menjabat sebagai Wakil Presiden ke-9 RI mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputeri (2001-2004). 

Sebelumnya, Hamzah Haz aktif di DPR RI dan juga menjabat Menteri.

(Khafid Mardiyansyah)

      
