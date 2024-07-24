Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu Cak Imin, Siti Rohmi Djalilah Pede Menang di Pilgub NTB 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |22:26 WIB
Bertemu Cak Imin, Siti Rohmi Djalilah <i>Pede</i> Menang di Pilgub NTB 2024
Siti Rohmi
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah mengaku semakin percaya diri mampu menang di pilkada serentak bila bersama PKB. Hal itu diutarakan Siti usai menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Siti diketahui telah lebih dulu diusung Partai Perindo maju di Pilgub NTB. Dalam agendanya silaturahmi itu Siti didampingi Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo sekaligus Ketua Desk Pilkada Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo bersama jajarannya partai Perindo lainnya.

"Ya positif ya, mudah-mudahan jadi tadi kegiatan silaturahmi ini makin menambah optimisme kita untuk bisa bersama dengan PKB," ujar Siti kepada wartawan.

Dia menjelaskan jika melihat antusiasme masyarakat NTB, mayoritas mendukung dirinya maju sebagai calon gubernur. Hubungan komunikasi dengan partai politik lain juga terus dijajaki agar mensukseskan dia dalam pesta demokrasi ini.

"Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik ya, Konsolidasi respon masyarakat juga luar biasa," sambungnya.

 

