Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketegasan Jaksa Agung Dinilai Jadi Alasan Publik Percaya Korps Adhyaksa

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |23:51 WIB
Ketegasan Jaksa Agung Dinilai Jadi Alasan Publik Percaya Korps Adhyaksa
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus besar. Sepak terjang Kejagung dianggap tak terlepas dari ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjadikan alasan kinerja Korps Adhyaksa semakin dipercaya publik.

Menurut pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, upaya Kejagung dalam mengungkap berbagai kasus besar seharusnya bisa ditiru lembaga lain. Pertama, soal kejaksaan bisa mengidentifikasi masalah internal.

"Internal itu, saya kira, solid. Ketika ada masalah, apakah itu Kajari, apakah itu Kajati, langsung dicopot. Tidak tunggu-tunggu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Kedua, kejaksaan bisa melakukan identifikasi perkara yang betul-betul meresahkan masyarakat. Misalnya, seperti korupsi minyak goreng, hingga kasus timah dan jual beli emas. Kejagung dianggap tak pandang bulu dalam menangani perkara, apalagi yang menjadi sorotan masyarakat.

"Saya kira, tindakan-tindakan yang betul-betul menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat support sekali dalam penanganan korupsi yang sekarang menjadikan situasi indeks IPK jatuh terus. Jaksa menjadi tumpuan sekarang ini," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058544/jaksa_agung_st_burhanuddin-9kZf_large.jpg
Jaksa Agung Minta Tambah Anggaran Sebesar Rp4,59 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/337/3057458/kejaksaan-aflb_large.jpg
Pertama Kalinya, Jaksa Agung Pimpin Upacara HUT Ke-79 Kejaksaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3052021/kapuspenkum_kejagung-NTSE_large.jpg
Kejagung Belum Kirim Jaksa Pengganti untuk Bertugas di KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/05/06/435/624555/iWj01ofLAx.jpg
Basrief harus singkirkan orang "bermain" di Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/29/436/584462/S0Y5pQrGP3.jpg
11 pejabat Kejagung dimutasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/13/436/574415/giTBKyIyh7.jpg
Terpidana mati, Kejagung siap eksekusi 26 terpidana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement