Ketegasan Jaksa Agung Dinilai Jadi Alasan Publik Percaya Korps Adhyaksa

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus besar. Sepak terjang Kejagung dianggap tak terlepas dari ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menjadikan alasan kinerja Korps Adhyaksa semakin dipercaya publik.

Menurut pakar hukum pidana, Hibnu Nugroho, upaya Kejagung dalam mengungkap berbagai kasus besar seharusnya bisa ditiru lembaga lain. Pertama, soal kejaksaan bisa mengidentifikasi masalah internal.

"Internal itu, saya kira, solid. Ketika ada masalah, apakah itu Kajari, apakah itu Kajati, langsung dicopot. Tidak tunggu-tunggu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/7/2024).

Kedua, kejaksaan bisa melakukan identifikasi perkara yang betul-betul meresahkan masyarakat. Misalnya, seperti korupsi minyak goreng, hingga kasus timah dan jual beli emas. Kejagung dianggap tak pandang bulu dalam menangani perkara, apalagi yang menjadi sorotan masyarakat.

"Saya kira, tindakan-tindakan yang betul-betul menyentuh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat support sekali dalam penanganan korupsi yang sekarang menjadikan situasi indeks IPK jatuh terus. Jaksa menjadi tumpuan sekarang ini," imbuhnya.