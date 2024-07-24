Sejumlah Daerah di Jakarta Berpotensi Longsor, Berikut Lokasinya

JAKARTA - Sejumlah daerah di Jakarta berpotensi mengalami longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak dua wilayah yang berpotensi mengalami longsor pada bulan ini.

BPBD DKI Jakarta menuturkan bahwa dua wilayah yang dimaksud yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Info prakiraan wilayah potensi terjadi tanah longsor di wilayah DKI Jakarta bulan Juli 2024," demikian informasi yang disampaikan BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagram @bpbddkijakarta, dikutip Rabu (24/7/2024).

BACA JUGA: 50 Orang Tewas Akibat Longsor di Ethiopia

BPBD menjelaskan perkiraan ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

“Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,” ujarnya.

Menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di zona menengah.