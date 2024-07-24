Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Daerah di Jakarta Berpotensi Longsor, Berikut Lokasinya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |07:40 WIB
Sejumlah Daerah di Jakarta Berpotensi Longsor, Berikut Lokasinya
Longsor di Bantaran Kali Ciliwung (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah daerah di Jakarta berpotensi mengalami longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak dua wilayah yang berpotensi mengalami longsor pada bulan ini.

BPBD DKI Jakarta menuturkan bahwa dua wilayah yang dimaksud yakni Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

“Info prakiraan wilayah potensi terjadi tanah longsor di wilayah DKI Jakarta bulan Juli 2024," demikian informasi yang disampaikan BPBD DKI Jakarta melalui akun Instagram @bpbddkijakarta, dikutip Rabu (24/7/2024).

BPBD menjelaskan perkiraan ini disusun berdasarkan hasil tumpang susun peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG.

“Prakiraan wilayah potensi terjadi gerakan tanah disusun berdasarkan hasil tumpang susun (overlay) antara peta zona kerentanan gerakan tanah dengan peta prakiraan curah hujan bulanan yang diperoleh dari BMKG,” ujarnya.

Menurut informasi dari PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), beberapa daerah di Provinsi DKI Jakarta berada di zona menengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement