HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sejumlah Ruas Tol Menuju Jakarta Alami Kemacetan Pagi Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |08:22 WIB
Sejumlah Ruas Tol Menuju Jakarta Alami Kemacetan Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas di sejumlah titik di tol arah Jakarta mengalami kemacetan pagi ini. Sejumlah tol yang mengalami kemacetan yakni Tol Jakarta-Tangerang (Janger) arah Jakarta dan Tol Jagorawi.

“Tangerang KM 17 - Kunciran KM 14+440 padat, ada perbaikan jalan di lajur 1/kiri. Karang Tengah Barat KM 11 - Meruya KM 05 arah Tomang padat, kepadatan volume lalin,” tulis keterangan Jasa Marga di akun X, Rabu (24/7/2024).

Selain itu, Tol Dalam Kota yang dari arah Simpang Cawang menuju Tebet juga mengalami kepadatan.

“Simpang Cawang KM 00 - KM 02 arah Tebet padat, kepadatan volume lalin. Pancoran KM 04 arah Tomang padat, kepadatan volume lalin. Semanggi KM 07 arah Tomang padat,” ujarnya.

