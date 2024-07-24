Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Gerebek Penjual Obat Keras Berkedok Toko Kosmetik di Kalideres

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |13:39 WIB
Polisi Gerebek Penjual Obat Keras Berkedok Toko Kosmetik di Kalideres
Kapolsek Kalideres Kompol Abdul Jana (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Satun Reskrim Polsek Kalideres membongkar toko kosmetik yang diduga menjual obat-obatan keras, atau daftar G di Kalideres, Jakarta Barat. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan satu orang berinisial MD.

“Kami mencurigai aktivitas yang terjadi di toko kosmetik tersebut. Setelah melakukan penggeledahan, kami menemukan seorang laki-laki berinisial MD di dalam toko,” kata Kapolsek Kalideres, Kompol Abdul Jana, Rabu (24/7/2024).

Saat melakukan penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 18 lempeng obat tipe G merek Tramadol, dengan masing-masing lempeng berisi 10 butir, 17 butir Tramadol, 116 butir Exymer, dan uang tunai sebesar Rp174.000 hasil penjualan obat daftar G tersebut.

“Setelah dilakukan penggeledahan, kami menemukan obat-obatan tipe G yang dijual secara bebas tanpa resep dokter,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
