Viral! Sejumlah Bocah SD Asyik Bermain Judi Online di Kelas

JAKARTA – Judi online (Judol) saat ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menanganinya.

Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Satgas ini bergerak berdasarkan Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 2024.

Maraknya judi online di Tanah Air, juga sudah menjangkit ke pelajar SD. Belum lama ini, viral di media sosial, foto sejumlah anak-anak usia sekolah dasar (SD) kecanduan judi online (judol).

Dalam foto yang beredar di media sosial Twitter X, pelajar SD berseragam putih merah yang tidak diketahui lokasinya tersebut, asyik bermain judi online slot dari gadget mereka masing-masing saat di kelas.

“Parah bet an** anak SD jaman sekarang udah pada tau main judol, pada hancur dah generasi masa depan kita. Please awasi anak dan adik kalian yah ges,” tulis akun @@kegblgnunfaedh, dikutip, Rabu (24/7/2024).