Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Sejumlah Bocah SD Asyik Bermain Judi Online di Kelas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |13:54 WIB
Viral! Sejumlah Bocah SD Asyik Bermain Judi Online di Kelas
Pelajar Bermain Judi Online/ist
A
A
A

JAKARTA – Judi online (Judol) saat ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menanganinya.

Jokowi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto. Satgas ini bergerak berdasarkan Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 2024.

Maraknya judi online di Tanah Air, juga sudah menjangkit ke pelajar SD. Belum lama ini,  viral di media sosial, foto sejumlah anak-anak usia sekolah dasar (SD) kecanduan judi online (judol).  

Dalam foto yang beredar di media sosial Twitter X, pelajar SD berseragam putih merah yang tidak diketahui lokasinya tersebut, asyik bermain judi online slot dari gadget mereka masing-masing saat di kelas.  

“Parah bet an** anak SD jaman sekarang udah pada tau main judol, pada hancur dah generasi masa depan kita. Please awasi anak dan adik kalian yah ges,” tulis akun @@kegblgnunfaedh, dikutip, Rabu (24/7/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/482/3180288//viral-DSKY_large.jpg
Viral! Inhaler Thailand Mengandung Mikroba, Ini Risikonya untuk Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180243//na_daehoon-ok8q_large.jpg
Kisah Na Daehoon, Sudah Mualaf dan Memeluk Agama Islam Sebelum Nikahi Julia Prastini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180194//gkr_bendara-PXxn_large.jpg
Profil Gusti Kanjeng Ratu Bendara, Putri Sri Sultan HB X yang Menikah dengan Nonbangsawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/612/3180189//viral-ZHWs_large.jpg
Viral! Pedagang Bawang di Nganjuk Kena Tipu Rp1,5 M Demi Anak Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/194/3180176//az-REIO_large.jpg
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement