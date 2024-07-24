Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Carry Terbakar di Jatinegara Jaktim, Diduga Korsleting Listrik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |14:45 WIB
Mobil Carry Terbakar di Jatinegara Jaktim, Diduga Korsleting Listrik
Mobil Carry terbakar di Jatinegara Jaktim. (Foto: Ist/MPI)
JAKARTAMobil Carry terbakar di Jalan Raya Penas, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu (24/7/2024) siang. Penyebabnya diduga karena konsleting listik.

Satgas Damkar Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, Eko Prasetyo, mengungkapkan kronologi kebakaran mobil tersebut. Eko mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 WIB tepatnya di halaman kantor EGP Security. 

"Kebakaran hari ini terjadi di Jalan Penas, diduga konsleting listrik dari mobil tersebut yang baru saja selesai mengisi BBM di drum," kata Eko kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024).

"Karena melihat api menyala di kendaraannya sopir langsung membelokan mobil ke area yang kosong ini," sambungnya.

Eko melanjutkan, insiden ini tidak memakan korban jiwa. Sopir pun langsung dibawa ke Polsek setempat. 

