HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat Mencuri di Rumah Kosong, Kakek 60 Tahun Ini Ditangkap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |14:48 WIB
Illustrasi penangkapan (foto: freepik)
JAKARTA - Polisi menangkap seorang lansia berinisial Ai alias IN (60), yang ditangkap warga setelah melakukan pencurian di rumah kosong di Citra Gader 1 Bukit Indah, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu 21 Juli 2024.

"Pelaku berinisial Ai alias IN sudah sering kali melakukan pencurian di rumah yang ditinggal pemiliknya," kata Kapolsek Kalideres, Kompol Abdul Jana, Rabu (24/7/2024).

Abdul Jana menuturkan, Ai saat melakukan aksinya bersama seorang rekannya berinisial EN yang saat ini masih dalam pengejaran petugas kepolisian.

"Saat itu, korban pergi ke gereja bersama istrinya untuk melaksanakan ibadah," ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
