Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Nila Jaya, Polisi Blender 3,89 Kg Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:40 WIB
Operasi Nila Jaya, Polisi Blender 3,89 Kg Sabu dan Ribuan Pil Ekstasi
Polres Tangerang Kota Blender barang bukti narkoba (foto: dok MPI/Irfan)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Kota memusnahkan 3,89 kilogram narkotika jenis sabu, dan ribuan butir pil exstasi serta obat berbahaya jenis G, selama Operasi Nila Jaya 2024.

"Pemusnahan barang bukti narkoba hasil kegiatan Operasi Nila Jaya yang dilaksanakan selama 15 hari, mulai tanggal 3 Juli hingga 17 Juli 2024, selain itu barang bukti hasil kegiatan rutin selama satu bulan terakhir," ungkap Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho, Rabu (24/7/2024). 

Dari hasil Operasi Nila Jaya, sambung dia, pihaknya berhasil mengamankan total 33 orang tersangka dari 30 kasus yang  ditangani. Dengan total barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3,89 kg, ekstasi 2.456 butir, obat berbahaya (Daftar G), Tramadol, Eximer, Alphazolam dan lain-lain 7.444 butir. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068577/andrew_andika-47FE_large.jpg
Profil Andrew Andika, Aktor yang Ditangkap karena Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068570/andrew_andika-kysj_large.jpg
Andrew Andika Terlibat Kasus Narkoba, Sempat Unggah Potret sang Anak Sebelum Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/338/3043997/illustrasi_sabu-gwlK_large.jpg
Marbot Masjid di Koja Ngaku Dapat Sabu dari Tahanan Lapas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/338/3043972/illustrasi_penangkapan-MsQO_large.jpg
Marbot Masjid di Koja Jakut Nekat Jualan Sabu, Simpan 27 Paket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/609/3042887/illustrasi_penangkapan-PD2M_large.jpg
Pria Ini Nekat Jualan Sabu di Dalam Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/525/3042285/tersangka_narkoba_di_polres_indramayu-x0ne_large.jpg
Edarkan Narkoba di Wilayah Indramayu, 16 Orang Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement