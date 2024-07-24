Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Citra Arafiq Depok Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Gardu Listrik

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:49 WIB
RS Citra Arafiq Depok Kebakaran, Api Diduga Berasal dari Gardu Listrik
Kebakaran RSU Citra Arafiq Depok (Foto: Depok24jam)
A
A
A

DEPOK - Kebakaran melanda RSU Citra Arafiq yang terletk di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Situasi kepanikan pun pecah karena api disebutkan menjalar dengan cepat.

Pasien yang ada di sana pun langsung dievakuasi ke masjid terdekat. Kebakaran tersebut terpantau akun media sosial @Depok24jam pada Kamis (24/7/2024).

Diceritakan, bahwa pasien dievakuasi menuju Masjid Al Muhajirin dan rumah warga sekitar.

Informasi yang dihimpun, kebakaran diduga akibat kebakaran gardu listrik di sekitar lokasi.

Hingga kini, Damkar Depok tengah melalakukan pemadaman di lokasi tersebut. Namun, belum ada informasi lebih lanjut terkait berita itu. Okezone masih berupaya menghubungi pihak berwenang.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
depok Kebakaran Depok Kebakaran
