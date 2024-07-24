Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KPU DKI: 8,3 Juta Pemilih Telah di Coklit Pilgub 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |21:55 WIB
KPU DKI: 8,3 Juta Pemilih Telah di Coklit Pilgub 2024
Illustrasi Pemilu (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mematikan telah merampungkan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) bagi warga yang akan mendapatkan pilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Diketahui proses Coklit sesuai jadwal berakhir hari ini, Rabu (24/7/2024).

"Alhamdulillah, proses coklit di DKI Jakarta per hari ini jam 16.00 sudah rampung 100 persen. Sebanyak 8.315.669 data pemilih yang tersebar di 14.775 TPS se-Jakarta telah tercoklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Terimakasih kepada semua pantarlih, warga Jakarta dan sejumlah stakeholder yang telah bersinergi untuk pelaksanaan tahapan coklit ini,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah dalam keterangan, Rabu (24/7/2024).

Fahmi menambahkan, angka tersebut kemungkinan akan ada perubahan sesuai dengan hasil coklit di lapangan. Lebih lanjut Fahmi menjelaskan bahwa setelah coklit berakhir, maka berikutnya PPS akan menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran.

“Hasil coklit tersebut menjadi bahan bagi kami untuk melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara secara berjenjang, mulai dari kelurahan hingga nanti di Provinsi,” katanya.

 

