Damkar Depok: 9 Unit Mobil Damkar Dikerahkan Amankan Kebakaran di RSU Citra Arafiq

DEPOK - Kasi Penyelamatan Damkar Depok, Tessy Haryati mengatakan total sembilan unit Damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran di RSU Citra Arafiq di Kelapa Dua Depok.

"8 untuk PTO, 1 unit BKO Jaksel (dikerahkan)," katanya saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (24/7/2024).

Tessy mengungkapkan bahwa pasien yang ada di dalam rumah sakit sudah aman dan dievakuasi ke masjid dan rumah warga terdekat.

"Pasien aman. Perawat dan manajemen sudah lakukan evakuasi ketempat yg aman. Oksigen disiapkan juga," katanya.

Diketahui, Kebakaran melanda RSU Citra Arafiq yang terletk di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Situasi kepanikan pun pecah karena api disebutkan menjalar dengan cepat.

Pasien yang ada di sana pun langsung dievakuasi ke masjid terdekat. Kebakaran tersebut terpantau akun media sosial @Depok24jam pada Kamis (24/7/2024).

(Khafid Mardiyansyah)