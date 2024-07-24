Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran RSU Citra Arafiq Berasal dari Trafo Genset, Damkar Depok: Gedung Utama Tak Kena Api

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |22:16 WIB
Kebakaran RSU Citra Arafiq Berasal dari Trafo Genset, Damkar Depok: Gedung Utama Tak Kena Api
Ilustrasi Kebakaran (Foto: Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kasi Penyelamatan Damkar Depok, Tessy Haryati mengungkapkan bahwa kebakaran RSU Citra Arafiq berasal dari salah satu trafo genset di sekitar lokasi.

Pihak Damkar pun berkoordinasi dengan PLN untuk permasalahan tersebut, karena kebakaran terjadi berkaitan dengan kelistrikan.

"Sedang menunggu teknisi PLN untuk dinyatakan aman dan dilokalisir mana yang bisa dinyalakan listriknya," katanya kepada Okezone, Kamis (24/7/2024).

Ia pun menegaskan bahwa gedung utama RSU Citra Arafiq tak tersentuh api. Hanya trafo genset di sekitar lokasi yang terbakar dan sempat membuat panik warga dan pasien.

"(Api) sudah berhasil dilokalisir, gedung utama tidak terkena," katanya.

Diketahui, Kebakaran melanda RSU Citra Arafiq yang terletk di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Situasi kepanikan pun pecah karena api disebutkan menjalar dengan cepat.

Pasien yang ada di sana pun langsung dievakuasi ke masjid terdekat. Kebakaran tersebut terpantau akun media sosial @Depok24jam pada Kamis (24/7/2024). 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
Kebakaran Depok depok Kebakaran
