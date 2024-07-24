Situasi Terkini Pasien RSU Citra Arafiq yang Kebakaran Usai Dievakuasi di Masjid Terdekat

DEPOK - Kebakaran melanda RSU Citra Arafiq yang terletak di Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Situasi kepanikan pun pecah karena disebutkan api disebutkan menjalar dengan cepat.

Situasi terkini, meski Damkar Depok sudah menyatarakan bahwa api bisa dilokalisir dan tak mengenai gedung utama rumah sakit, para pasien tetap dievakuasi ke masjid terdekat, yakni Masjid Al Muhajirin.

"Pasien aman. Perawat dan manajemen sudah lakukan evakuasi ketempat yang aman. Oksigen disiapkan juga," kata Kasi Penyelamatan Damkar Depok, Tessy Haryati, kepada Okezone, Kamis (24/7/2024).

dari pantauan di media sosial, akun Depok24jam mengunggah sebuah video bagaimana situasi di Masjid Al Muhajirin tempat pasien dievakuasi.

Tampak petugas kesehatan berlalu lalang memastikan pasien dapat perawatan kesehatan yang memadai meski dalam keadaan seadanya. Lalu lintas pun terpantau macet karena banyak warga yang menonton kejadian ini.

(Khafid Mardiyansyah)