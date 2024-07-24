Effendi Syahputra: Prioritas Partai Perindo 5 Tahun ke Depan, Tekan RW Kumuh di Jakarta

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra menegaskan Partai Perindo hadir untuk membangun Jakarta Sejahtera. Ia pun mengungkap bahwa salah satu yang akan menjadi perhatian utama dalam program-program kerja politik DPW Perindo Jakarta adalah ikut serta aktif dalam kerja-kerja politik menekan jumlah RW (Rukun Warga) berkategori kumuh di Jakarta.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di Jakarta (data 2023) yang perlu terus ditekan sampai ke titik nol.

“Lima tahun ke depan, isu RW kumuh ini akan menjadi prioritas utama kami untuk kita tekan, ini bagian dari program utama partai yakni menciptakan Jakarta yang sejahtera terlebih setelah pergeseran status daerah khusus ibu kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ),” kata Effendi di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Perindo DKI akan menawarkan solusi-solusi politik kepada Pemerintah Provinsi Jakarta yang akan menjadi mitra kerja Perindo melalui perwakilannya yang akan duduk di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

“Kami tentu akan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang masuk yang telah kami simpulkan termasuk dengan ide-ide serta solusi dari kami bagaimana menuntaskan isu RW kumuh ini di Jakarta, tentu komunikasi-komunikas politik dengan parpol-parpol lain menjadi hal yang seyogyanya akan kami lakukan untuk bersama-sama mendorong setiap program terbaik untuk men-zerotoleransikan jumlah RW kumuh ini di Jakarta," katanya.

Selain itu, Perindo Jakarta juga akan merinci setiap ajuan anggaran untuk dapat bersama-sama Pemprov DKI Jakarta membenahi tampilan Jakarta.

“Ke depan kita tidak ingin lagi ada kawasan kumuh bersanding dengan gedung-gedung atau kawasan elite di Jakarta, disparasi kesejahteraan seperti ini agar terus dipersempit lewat kebijakan-kebijakan politik yang beorientasi pada penataan ulang area-area kumuh di Jakarta yang tentunya akan digaungkan Partai Perindo Jakarta," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)