Peristiwa 25 Juli: Lahirnya Bayi Tabung Pertama di Dunia

JAKARTA - Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 25 Juli. Di antaranya, lahir bayi tabung pertama.

Okezone merangkum sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang berlangsung, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org:

2005 - Izin Penerbangan Bouraq Indonesia Airlines Dicabut

Bouraq Indonesia Airlines adalah maskapai penerbangan swasta di Indonesia yang sempat beroperasi selama beberapa dekade. Didirikan pada tahun 1970 oleh pengusaha Jerry A. Sumendap, maskapai ini pernah mencapai masa kejayaannya dengan armada yang terdiri dari puluhan pesawat.

Namun, tahun 1995 menjadi tahun yang berat bagi Bouraq setelah pendiri maskapai, Jerry Albert Sumendap, meninggal dunia pada usia 69 tahun. Setelah itu, Danny Sumendap mengambil alih kepemimpinan pada akhir tahun yang sama.

Sayangnya, kejayaan Bouraq tidak bertahan lama. Pada 25 Juli 2005, Bouraq dinyatakan pailit setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan sertifikat kebangkrutan maskapai ini.

1978 - Lahirnya Louise Brown, Bayi Tabung Pertama di Dunia

Pada 25 Juli 1978, dunia menyaksikan kelahiran bayi perempuan pertama yang lahir melalui teknologi bayi tabung. Bayi tersebut, bernama Louise Joy Brown, adalah putri dari pasangan Lesley dan John Brown.

Kelahirannya menandai awal dari kemajuan besar dalam teknologi reproduksi medis.