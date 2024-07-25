Cerita Kepemimpinan Ratu Shima di Kerajaan Kalingga

RATU SHIMA konon menjadi perempuan pertama di Pulau Jawa yang berkuasa. Ia naik tahta menjadi raja menggantikan suaminya yang meninggal. Sang ratu berkuasa di Kerajaan Kalingga di Jawa bagian tengah.

Sosoknya terkenal akan keadilannya dalam memimpin Kerajaan Kalingga. Ratu Jay Shima konon akan menghukum setimpal siapapun yang bersalah. Tapi ia juga tidak segan memberikan hadiah kepada siapa pun yang mengabdi kepadanya.

Sikapnya yang adil dan arif ini dibuktikan ketika Ratu Jay Shima dengan memberikan anugerah berupa kampung perdikan kepada orang-orang Upit yang berjasa kepada negara. Dikutip dari buku "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" tulisan Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, pemberian Upit yang merupakan salah satu peninggalannya, selain Prasasti Upit, Ratu Jay Shima juga meninggalkan Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah.