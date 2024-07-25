Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Kepemimpinan Ratu Shima di Kerajaan Kalingga

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |05:44 WIB
Cerita Kepemimpinan Ratu Shima di Kerajaan Kalingga
Illustrasi Kerajaan (foto: dok wikipedia)
A
A
A

RATU SHIMA konon menjadi perempuan pertama di Pulau Jawa yang berkuasa. Ia naik tahta menjadi raja menggantikan suaminya yang meninggal. Sang ratu berkuasa di Kerajaan Kalingga di Jawa bagian tengah.

Sosoknya terkenal akan keadilannya dalam memimpin Kerajaan Kalingga. Ratu Jay Shima konon akan menghukum setimpal siapapun yang bersalah. Tapi ia juga tidak segan memberikan hadiah kepada siapa pun yang mengabdi kepadanya.

Sikapnya yang adil dan arif ini dibuktikan ketika Ratu Jay Shima dengan memberikan anugerah berupa kampung perdikan kepada orang-orang Upit yang berjasa kepada negara. Dikutip dari buku "Perempuan - Perempuan Tangguh Penguasa Tanah Jawa" tulisan Krishna Bayu Adji dan Sri Wintala Achmad, pemberian Upit yang merupakan salah satu peninggalannya, selain Prasasti Upit, Ratu Jay Shima juga meninggalkan Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Angin, Candi Bubrah.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement