INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Profil Edward Tannur, Anggota DPR dan Ayah Ronald Tannur yang Divonis Bebas dari Kasus Pembunuhan Sang Kekasih

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |09:53 WIB
Ini Profil Edward Tannur, Anggota DPR dan Ayah Ronald Tannur yang Divonis Bebas dari Kasus Pembunuhan Sang Kekasih
Ini profil Edward Tannur (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Ini profil Edward Tannur, anggota DPR dan ayah Ronald Tannur yang divonis bebas dari kasus pembunuhan sang kekasih. Terlebih Edward Tannur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijatuhi sanksi

Berikut ini profil Edward Tannur, anggota DPR dan ayah Ronald Tannur yang divonis bebas dari kasus pembunuhan sang kekasih.:

Dia adalah seorang politisi kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi IV periode 2019-2024.

Sebelum terpilih sebagai anggota DPR RI, Edward Tannur memiliki latar belakang sebagai seorang pengusaha dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Timor Tengah Utara. Ia juga dikenal sebagai sosok yang aktif terlibat dalam berbagai organisasi.

Sementara itu pernah menempuh pendidikan di SD Tiga Gemit, Atambua. Setelahnya, perjalanan pendidikannya dilanjutkan di SMP Don Bosco dan SMA Surya. Pada tahun 2009, ia sukses meraih gelar S-1 dalam jurusan Hukum dari Universitas PGRI Kupang.

Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 2.837 meter2/1.140 meter2 di Timor Tengah Utara (hasil sendiri) senilai Rp 7 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 200 meter2/151 meter2 di Surabaya (hasil sendiri) senilai Rp1,3 miliar.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.280 meter2/36 meter2 di Kota Belu senilai Rp250 juta. Terakhir, Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 1.155 meter2/1.155 meter2 di Kupang senilai Rp350 juta.

 

