Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Hadiri Peluncuran Golden Visa Imigrasi Kemenkumham, Ada Shin Tae-yong

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:47 WIB
Jokowi Hadiri Peluncuran Golden Visa Imigrasi Kemenkumham, Ada Shin Tae-yong
Presiden Jokowi hadiri Peluncuran Golden Visa Imigrasi Kemenkumham (foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peluncuran Golden Visa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kamis (25/7/2024).

Pantauan di lokasi, Jokowi tiba sekitar pukul 10.34 WIB. Nampak Jokowi mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna merah.

Dalam peluncuran golden visa tersebut, juga dihadiri oleh Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong. 
Juru taktik asal Korea Selatan itu bakal mendapat golden visa secara simbolis oleh Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Menteri PAN-RB Azwar Anas, dan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement