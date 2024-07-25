Jokowi Hadiri Peluncuran Golden Visa Imigrasi Kemenkumham, Ada Shin Tae-yong

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara peluncuran Golden Visa yang digagas oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kamis (25/7/2024).

Pantauan di lokasi, Jokowi tiba sekitar pukul 10.34 WIB. Nampak Jokowi mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna merah.

Dalam peluncuran golden visa tersebut, juga dihadiri oleh Pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong.

Juru taktik asal Korea Selatan itu bakal mendapat golden visa secara simbolis oleh Presiden Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Parekraf Sandiaga Uno, Menteri PAN-RB Azwar Anas, dan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.