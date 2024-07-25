Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kabar Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Izzul Muslimin: Tunggu Penjelasan Resmi

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:54 WIB
Soal Kabar Muhammadiyah Terima Izin Tambang, Izzul Muslimin: Tunggu Penjelasan Resmi
Muhammadiyah dikabarkan telah menerima izin tambang foto freepik
A
A
A

JAKARTA - Organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah dikabarkan telah menerima izin tambang dari pemerintah Indonesia baru-baru ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Izzul Muslimin mengatakan bahwa dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh. 

Dia meminta agar masyarakat menunggu pernyataan resmi dari PP Muhammadiyah.

"Saya belum bisa memberi komentar. Nanti ada pernyataan resmi pada waktunya," kata Izzul kepada MNC Media, Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan pernyataan penerimaan izin tambang dari pemerintah sebaiknya menunggu penjelasan resmi dan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah.

"Baiknya nanti ditunggu penjelasan resmi dari Ketum," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
