Dua Anggota Komisi Fatwa MUI Dipecat karena Jalin Hubungan dengan Agen Israel

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberhentikan dua anggota Komisi Fatwa MUI berinisial MAQ dan AR terkait dengan Non Governmental Organization (NGO) yang terafiliasi dengan Israel.

Sebelumnya, keduanya dinonaktifkan sebagai pengurus MUI karena terlibat dalam organisasi jejaring dengan negara Zionis tersebut.

“Pemberhentian dua anggota MUI tersebut diputuskan secara musyawarah mufakat melalui Rapat Pimpinan MUI Selasa (23/7),” ujar Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, Kamis (25/7/2024).

Amirsyah menjelaskan, setelah dinonaktifkan sebagai pengurus MUI, keduanya dipanggil untuk diklarifikasi tim tabayun yang dibentuk dengan surat tugas dari Dewan Pimpinan MUI.

Hasil penelusuran Tim mengungkapkan bahwa keduanya merupakan anggota organisasi (NGO) bernama RAHIM. Dalam biodata pengurus, sebagaimana yang dimuat dalam situs resmi RAHIM keduanya menggunakan atribusi sebagai pengurus MUI.

"Dua inisial tersebut sudah kita lakukan proses sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan berdasarkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, Peraturan Organisasi (PO) dan Kode Etik MUI, sehingga pemberhentian keduanya sebagai pengurus MUI dipastikan telah sesuai dengan tata kelola organisasi MUI,"kata Amirsyah dikutip dalam laman resmi MUI, Kamis (25/7/2024).

Dia juga menyayangkan keterlibatan kedua inisial tersebut yang membangun hubungan kemitraan dengan lembaga yang terkait Israel. Menurutnya keterlibatan mereka dengan membangun hubungan kemitraan dengan Israel sangat melukai hati nurani bangsa Indonesia yang terus berjuang membela dan mendukung kemerdekaan Palestina.