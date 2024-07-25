Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Buka IPPP Ke-2: Perkuat Kerja Sama Parlemen di Kawasan Pasifik

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |11:50 WIB
Jokowi Buka IPPP Ke-2: Perkuat Kerja Sama Parlemen di Kawasan Pasifik
Presiden Jokowi buka IPPP Ke 2 foto dpr go id
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Jakarta, Kamis (25/7/2024). 

Acara yang dihadiri oleh para anggota parlemen dari negara-negara Pasifik bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-parlemen di Kawasan.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya forum tersebut sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik serta sangat mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik.

“Sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik yang sangat penting untuk diterapkan,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ada tiga sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera, yakni perubahan iklim, ekonomi biru dan pengembangan SDM.

Terkait pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif termasuk bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Selain itu, Presiden juga berpesan agar Indonesia-Pasific terus memperkuat semangat persaudaraan rasa saling percaya dan sikap saling menghormati.

“Melalui kolaborasi yang kuat kita dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/320/3179968//kereta_cepat-R1rB_large.jpg
Jokowi Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Bukan Kerugian tapi Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/470/3179965//jokowi-IwRv_large.png
Efek Rumah Pensiun Jokowi, Harga Tanah Tembus Rp17 Juta per Meter Persegi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178684//presiden_ke_7_ri_joko_widodo-xElV_large.jpg
HSN 2025, Jokowi: Santri Adalah Teladan Ketulusan dan Penerus Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177371//jokowi_hadiri_dies_natalis_kehutanan_ugm-k6SE_large.jpg
Alumni Pulang Kampus: Jokowi Hadiri Dies Natalis Kehutanan UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176456//pegiat_media_sosial_tifauzia_tyassuma_atau_dr_tifa-57fh_large.jpg
Dr. Tifa Temukan Keanehan di Salinan Ijazah Jokowi: Tanda Tangan dan NIM Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175807//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-VMzq_large.jpg
Menteri Supratman Soal Sosok ‘J’ di PSI: Saya Buru-buru Tanda Tangan, Nggak Hapal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement