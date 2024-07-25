Jokowi Buka IPPP Ke-2: Perkuat Kerja Sama Parlemen di Kawasan Pasifik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka acara Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Acara yang dihadiri oleh para anggota parlemen dari negara-negara Pasifik bertujuan untuk memperkuat kerja sama antar-parlemen di Kawasan.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya forum tersebut sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara Pasifik serta sangat mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik.

“Sebagai inisiatif strategis untuk memperkuat kemitraan di Pasifik yang sangat penting untuk diterapkan,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, ada tiga sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan segera, yakni perubahan iklim, ekonomi biru dan pengembangan SDM.

Terkait pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif termasuk bagi perempuan dan pemuda untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Selain itu, Presiden juga berpesan agar Indonesia-Pasific terus memperkuat semangat persaudaraan rasa saling percaya dan sikap saling menghormati.

“Melalui kolaborasi yang kuat kita dapat menjaga stabilitas dan mencapai kemakmuran,” tuturnya.