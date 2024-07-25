Siap Penuhi Panggilan Pansus Haji, Menag Yaqut: Kritik Itu Vitamin

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas mengaku siap memenuhi panggilan Pansus Haji DPR RI. Menurutnya, proses yang bergulir dilindungi konstitusi.

"Insya Allah kalau ada panggilan harus hadir dan karena itu proses dilindungi oleh konstitusi," kata Menag di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Namun, sejauh ini dirinya mengaku belum mendapatkan panggilan. Yaqut mengaku akan menjelaskan bahwa tidak ada pengalihan kuota haji.

"Belum ada. Tidak ada pengalihan kuota haji nanti kami akan jelaskan," katanya.

Yaqut mengatakan sangat terbuka dengan kritik. Baginya, kritik adalah vitamin untuk perbaikan terhadap layanan kepada umat di Indonesia.

"Kita sangat terbuka dengan kritik. Kita meyakini kritik itu adalah vitamin untuk terus memberikan perbaikan terhadap layanan kepada umat bukan hanya jamaah haji tapi seluruh umat beragama kita jadi semua kritik kita persilakan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )