HOME NEWS NASIONAL

Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta

Sucipto , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:18 WIB
Survei Indikator: Ridwan Kamil Lebih Kompetitif Lawan Anies di Pilgub Jakarta
Anies Baswedan dan Ridwan Kamil (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia merilis peta kekuatan bakal calon gubernur di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Nama Ridwan Kamil mencuat jadi kuda hitam sebagai lawan kompetitif Anies Baswedan ketimbang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Kalau misalnya yang kita zoom in Anies versus Ridwan Kamil, suara pemilih Ahok cenderung lari ke RK, 20%," ujar Peneliti Utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, secara daring, Kamis (25/7/2024).

Menurut Burhanuddin, Ridwan Kamil mampu menggaet pemilih Ahok yang merupakan kader PDI Perjuangan ketika berhadapan dengan Anies. Bisa dilihat dari selisih dukungan keduanya ketika head to head.

"Suara RK awalnya 18,9% (dalam simulasi tiga nama), langsung melonjak 38,8% (ketika head to head dengan Anies). Selisihnya dalam 3 nama antara Anies vs Ridwan Kamil itu puluhan persen, tetapi dua nama, selisihnya menipis. Jadi, sekitar 11%," ujarnya.

Sehingga, meskipun Ahok nomor 2 di bawah Anies dalam semua simulasi dan di atas Ridwan Kamil. Namun, sosok Politikus Partai Golkar Ridwan Kamil lebih kompetitif jika melihat trend yang ada.

"Kalau melihat tren ini, sepertinya RK lebih kompetitif melawan Anies ketimbang Ahok," ujarnya.

Saat Indikator melakukan simulasi terhadap ketiga nama tersebut. Didapati elektabilitas Anies tertinggi dengan 43,8%, disusul Ahok 32,1%, dan Ridwan Kamil 18,9%.

 

