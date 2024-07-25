Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Ciri-Ciri Judi Online Berkedok Game Online yang Wajib Orangtua Waspadai

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:27 WIB
5 Ciri-Ciri Judi Online Berkedok Game Online yang Wajib Orangtua Waspadai
Ilustrasi ciri-ciri judi oline dari game online (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Simak 5 ciri-ciri judi online berkedok game online yang wajib orangtua waspadai. Hal ini harus diperhatikan agar tidak mengalami kencanduan.

Aktivitas anak-anak harus mulai diawasi sejak sekarang terutama di lingkungan sekitarnya agar tak terjerumus dalam judi online. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Berikut 6 ciri-ciri judi online berkedok game online yang wajib orangtua waspadai dari akun @Kominfo:

1. Tampilan Mirip dengan Game Online

2. Fitur Perjudian Terselubung

3. Pembayaran dan Penarikan Hadiah dengan Uang Sungguhan

4. Tidak Ada Regulasi/Lisensi

5. Penawaran Hadiah Menggiurkan

6. Konten Tidak Cocok Semua Usia

Sementara itu, orangtua memegang peranan penting dalam upaya perlindungan anak. Bukan saja terhadap tindak kekerasan atau perundungan, anak-anak juga harus dilindungi dari kecanduan judi online. Kendati demikian, perilaku anak-anak terjerumus pada judi online tak lepas oleh pengaruh orang tua mereka.

Selain itu, Pesatnya perkembangan teknologi digital memberi banyak kemudahan, namun juga meningkatkan risiko anak-anak terjerumus dalam judi online. Dengan penetrasi internet yang tinggi di kalangan generasi muda Indonesia, pengawasan ketat dan peran aktif orang tua menjadi sangat penting untuk melindungi calon generasi emas dari bahaya ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179811//ilustrasi-f195_large.jpg
Waspada Iklan Judi Online yang Sering Diperhalus, Ini Ciri-Cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179759//judi-M67h_large.jpg
Terungkap, Judi Online Sudah Merambah Anak Sekolah Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/338/3179529//pramono_anung-lhPK_large.jpg
Tegas! Pramono Akan Tertibkan Warga Jakarta yang Terlibat Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/330/3179359//daging-QgwB_large.jpg
5 Dampak Konsumsi Makanan Haram, Mengundang Azab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179000//pekerja-ZwGj_large.jpg
DPR Desak Aparat Tangkap Jaringan Pengiriman Pekerja Online Scam ke Kamboja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement