4 Karomah KH. Hasyim Asy'ari yang Bikin Takjub

JAKARTA - Ada 4 karomah KH. Hasyim Asy'ari yang bikin takjub. Terlebih, dia seorang guru agama, pahlawan nasional, dan pendiri salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Berikut 4 karomah KH. Hasyim Asy'ari yang bikin takjub:

1. Mengetahui isi hati orang

Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan ketuguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hasyim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau.

Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok alias, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat beliau berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui Pabrik Gula Tjoekir.

2. Identifikasi Kebohongan Orang Lain

Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hasyim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari KH. Tahmid Jagalempeni saat mengaji.

Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hasyim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hasyim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahruddin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya.