Kepuasan Warga Jakarta terhadap Kinerja Jokowi Capai 66,4 Persen

JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menemukan tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi. Approval ratingnya periode Juni 2024 mencapai 66,4%.

"Mayoritas puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita jumlahkan antara yang sangat dan cukup puas, ini jumlahnya di 66,4%," kata peneliti utama Indikator, Rizak Halida, dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Sementara yang menilai kurang puas ada 24,1%. Kemudian, yang tidak puas sama sekali 8,5%. Ada sejumlah faktor yang membuat tingkat kepuasan warga terhadap Jokowi tinggi.

Menurut peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, salah satu yang memiliki efek adalah bantuan sosial (Bansos). Kendati, diakuinya hal tersebut tak berpengaruh terhadap kandidat yang dipilih masyarakat.

"Orang yang menerima Bansos itu hubungannya positif dan signifikan dengan kepuasan terhadap Jokowi. Jadi, kalau menerima bansos, tingkat kepuasannya jauh lebih tinggi, signifikan dibandingkan yang tidak menerima Bansos," tuturnya.