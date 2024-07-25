Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kepuasan Warga Jakarta terhadap Kinerja Jokowi Capai 66,4 Persen

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:45 WIB
Kepuasan Warga Jakarta terhadap Kinerja Jokowi Capai 66,4 Persen
Presiden Jokowi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menemukan tingkat kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggi. Approval ratingnya periode Juni 2024 mencapai 66,4%.

"Mayoritas puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Dan kalau kita jumlahkan antara yang sangat dan cukup puas, ini jumlahnya di 66,4%," kata peneliti utama Indikator, Rizak Halida, dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Sementara yang menilai kurang puas ada 24,1%. Kemudian, yang tidak puas sama sekali 8,5%. Ada sejumlah faktor yang membuat tingkat kepuasan warga terhadap Jokowi tinggi.

Menurut peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, salah satu yang memiliki efek adalah bantuan sosial (Bansos). Kendati, diakuinya hal tersebut tak berpengaruh terhadap kandidat yang dipilih masyarakat.

"Orang yang menerima Bansos itu hubungannya positif dan signifikan dengan kepuasan terhadap Jokowi. Jadi, kalau menerima bansos, tingkat kepuasannya jauh lebih tinggi, signifikan dibandingkan yang tidak menerima Bansos," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement