Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dialog dengan Parlemen Melanesia, Ketua DPR Singgung Otsus hingga Pemekaran di Papua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:46 WIB
Dialog dengan Parlemen Melanesia, Ketua DPR Singgung Otsus hingga Pemekaran di Papua
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengikuti dialog parlementer bersama negara dengan rumpun Melanesia yang tergabung pada organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG). 

Dalam forum itu, Puan turut menyunggung otonomi khusus (otsus) hingga pemekaran di Papua.

Puan berkata, DPR memiliki peran penting dalam penguatan kelembagaan politik, penguatan demokrasi, serta implementasi Otonomi Khusus Papua. Hal itu didasari atas penghormatan untuk Orang Asli Papua.

“DPR terus mendorong pembangunan yang menghormati hak dan martabat Orang Asli Papua dan mendorongnya menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2024).

Tak hanya itu, Puan berkata, DPR RI juga telah mendukung implementasi penuh UU Otsus Papua melalui pembentukan Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi orang Papua. "DPR juga mendukung kekhususan Papua dengan memberi kewenangan terhadap Papua dalam merumuskan perundang-undangan yang khas di Papua," katanya.

Tak hanya itu, Puan menyatakan DPR juga telah menyetujui pembentukkan 4 provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil dan peningkatan proporsi pendapatan yang lebih berimbang,” terang Puan.

“Bagi DPR RI, pembangunan Papua akan terus menjadi prioritas nasional yang mengedepankan pemenuhan terhadap hak dan martabat Orang Asli Papua demi kesejahteraan inklusif,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180882//dpr-yalG_large.jpg
DPR Sebut Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Negative Legislator, Apa Artinya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180880//dpr-qYNK_large.jpg
Fraksi PAN: Putusan MK Tegaskan Pentingnya Keterwakilan Perempuan di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180784//ikn-gr0c_large.jpg
Gaduh IKN Dilabeli Media Asing Terancam Jadi Kota Hantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180595//ketua_dpr_ri_puan_maharani-Dx2c_large.jpg
Ketua DPR Hormati Putusan MK Soal Kuota Perempuan di AKD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180588//garis_polisi-3gZt_large.jpg
Bangunan Ponpes Ambruk Lagi! DPR Desak Pemerintah Perketat Pengawasan Konstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180426//pemerintah-oEUt_large.jpg
Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun ke Negara, Komisi III DPR: Patut Ditiru Penegak Hukum Lainnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement