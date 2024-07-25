Ini Persiapan Nurul Ghufron Jelang Tes Tertulis Capim KPK

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron lolos ke tahapan selanjutnya pada daftar calon pimpinan (Capim) KPK. Ghufron pun sedang mempersiapkan untuk menjalani tes tertulis Capim KPK.

Ghufron menjelaskan persiapan yang dia lakukan menjelang pelaksanaan tes tertulis sebagai bagian dari rangkaian seleksi capim KPK periode 2024-2029 yakni kondisi pikiran dan kebugaran tubuh.

“Tes tulis ini biasanya di awal-awal adalah tes potensi akademik karena itu yang kami persiapkan hanya untuk kemudian memfitkan kondisi pikiran dan kesegaran tubuh saja,” kata Ghufron di Gedung Juang, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

“Jadi yang penting itu kan mengukur, bukan ngukur intelektual. Intelektual ada, tapi juga emosional dan juga spiritual yang diukur sehingga hal-hal yang begitu saya kira hanya butuh ketenangan saja,” sambung dia.

Saat disinggung seberapa yakin untuk bisa lolos ke tahapan selanjutnya, Ghufron menyinggung terkait pengalamannya.

“Sekali lagi, namanya orang mencalonkan diri itu harus kemudian dilandasi niat dan juga kepercayaan diri. Seberapa kepercayaan diri? Tentu karena saya sudah berpengalaman, tentu kepercayaan dirinya saya yakin ya mudah-mudahan lolos lah,” ucapnya.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan deretan nama yang dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pada pengumuman yang disampaikan Pansel, ada 236 nama yang dinyatakan lolos tahap seleksi administrasi, delapan di antaranya merupakan orang dari internal KPK. Adapun capim yang berasal dari internal KPK dan dinyatakan lolos administrasi ialah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dan Nurul Ghufron.