HOME NEWS NASIONAL

Wapres Terima Forum Keberagaman Nusantara: Keragaman Landasan Utama Suksesnya Pembangunan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:09 WIB
Wapres Terima Forum Keberagaman Nusantara: Keragaman Landasan Utama Suksesnya Pembangunan
Wapres KH Maruf Amin terima Forum Keberagaman Nusantara FOTO SETWAPRES
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin menerima kedatangan Forum Keberagaman Nusantara di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024), yang diketahui beranggotakan lintas suku, etnis, agama dan budaya.

Dalam sambutannya, wapres mengaku bangga terhadap ide untuk membangun Forum Keberagaman Nusantara. Sebab keragaman dan kerukunan selama ini masih menjadi masalah yang sangat fundamental di tengah masyarakat.

"Keragaman, kerukunan, itu landasan utama bagi suksesnya kita dalam melakukan pembangunan," kata Wapres.

Ia menyadari bangsa ini sangat beragam mulai dari agama, suka ataupun budaya. Meski begitu, para pendiri bangsa tanpa menggunakan egonya, begitu berjasa bisa membangun negeri.

"Inilah yang menurut saya itu luar biasa. Terbentuklah Indonesia dengan landasan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, dengan semboyan bhinneka tunggal Ika, itu saya kira satu hal yang luar biasa lah," ujarnya.

Karena itu, apa yang sudah dicapai para pendiri bangsa ini bisa terus dipertahankan oleh masyarakat. Sebab jika tidak dijaga dengan baik maka perpecahan akan terus timbulnya di negeri ini.

"Karena itu memang harus dijaga terus, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga harus dari masyarakat," sambungnya.

 

