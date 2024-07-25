Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pencarian Kapal LCT Cita XX Memasuki Hari Keenam 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:34 WIB
Pencarian Kapal LCT Cita XX Memasuki Hari Keenam 
Pencarian Kapal LCT Cita XX yang hilang kontang memasuki hari keenam FOTO ISTIMEWA
A
A
A

JAKARTA - Pencarian Kapal Landing Craft Tank (LCT) Cita XX yang hilang kontak di antara Perairan Kabupaten Mimika dan Asmat, Papua, memasuki hari keenam.

Kapal yang membawa 12 orang, dan mengangkut bahan material pembangunan BTS Telekomunikasi Kemenkominfo di Yahukimo itu hilang kontak sejak Selasa 16 Juli 2024.

TNI Angkatan Laut (AL) bersama Tim SAR Gabungan pun terus melakukan pencarian. Bahkan TNI AL turut mengerahkan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) seperti Kapal Perang Republik Indonesia (KRI).

"Pencarian saat ini dilaksanakan oleh beberapa unsur TNI AL yaitu KRI Teluk Lada-521 (KRI TLD-521) dan Patkamla Yapero III-11-17," bunyi keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Laut (Dispenal), dikutip di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Adapun KRI TLD-521 akan fokus melakukan penyisiran di jalur pelayaran menuju Ambon atau searah dengan perkiraan arus laut saat ini. Langkah itu dilakukan untuk menemukan benda-benda atau jejak-jejak terkait kapal LCT Cita XX. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178283//prajurit_tni_al_pukul_ojek_online-Dprj_large.jpg
Tak Terima Diklason, Prajurit TNI AL Pukul Driver Ojol di Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176265//tni_ad_kirim_personel_ke_pelatihan_internasional_di_singapura-dJFO_large.jpg
Perkuat SDM Manajemen Gizi, TNI AD Kirim Personel ke Pelatihan Internasional di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement