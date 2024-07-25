Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa T Pengendali Judi Online yang Bikin Kaget Jokowi? Sosoknya Disebut Tak Bisa Disentuh Hukum

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |17:53 WIB
Siapa T Pengendali Judi <i>Online</i> yang Bikin Kaget Jokowi? Sosoknya Disebut Tak Bisa Disentuh Hukum
Sosok T disebut sebagai pengendali judi online di Indonesia. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Sosok T disebut-sebut jadi pengendali judi online di Indonesia. Kepala BP2MI Benny Rhamdani bahkan menyebut T tak bisa disentuh oleh hukum. Lantas siapa sebenarnya sosok T tersebut?

"Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum," kata Benny kepada awak media, Jakarta, Kamis (24/7/2024).

Meski belum mengungkapkan detail sosok T, namun Benny mengatakan hal ini telah disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara dihadapan Presiden Joko Widodo hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Presiden dan Kapolri pun kaget mendengar sosok T tersebut.

"Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," ujarnya.

Benny mengatakan sosok T itu diketahui pihaknya setelah mengusut kasus penempatan ilegal ke negara Kamboja. Berdasarkan hasil penyelidikan, kata dia, WNI yang berada di Kamboja kerap dipekerjakan dalam praktik judi online.

Ia mengatakan saat ini juga telah terjadi perubahan tren tingkat pendidikan korban penempatan ilegal ke Kamboja. Benny menyebut mayoritas korban di Kamboja merupakan lulusan SMA, S-1, hingga S-2.

"Saya menyatakan, 'sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor dibalik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor dibalik scaming online. Saya cukup menyebut inisial T aja paling depan, yang kedua gak perlu saya sebut. Ini saya sebut didepan Presiden," paparnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
