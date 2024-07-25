Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buka Sespim PKB, Hanif Dhakiri: Tolong Serius!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |18:01 WIB
Buka Sespim PKB, Hanif Dhakiri: Tolong Serius!
PKB Gelar Sespim Perubahan Wilayah 4/dok PKB
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hanif Dhakiri  membuka Sekolah Pemimpin (Sespim) Perubahan Wilayah 4, di Bukit Kubu, Berastagi, Karo, Sumatera Utara.

Sespim ini diikuti oleh 251 Anggota Legislatif terpilih pada Pileg 2024 se Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

"Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya mewakili Ketua Umum DPP PKB secara resmi membuka Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4," kata Hanif, dalam keterangannya di Jakarta Kamis (25/7/2024).

Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta seluruh peserta untuk serius mengikuti Sespim Perubahan. Ia mengungkap banyak peserta di wilayah sebelumnya harus mengulang Sespim di wilayah lain lantaran tak serius.

"Tolong serius mengikuti Sespim ini. Ngantuk-ngantuk masih bisa ditolerir lah, asal masuk di dalam forum. Banyak pengurus DPP yang ikut Sespim  sebelumnya wajib ngulang, karena gak serius ikut Sespim," ujar Hanif.

Dalam kesempatan ini, Hanif  bangga atas capaian PKB saat Pemilu 2024. Karena PKB berhasil bertransformasi menjadi partai nasional, bukan lagi partai Jawa di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Perolehan suara dan kursi PKB hampir merata di seluruh wilayah tanah air.

PKB kata dia juga membuktikan bahwa politik tidak selalu berorientasi pada uang, tetapi pada kemampuan personal dan keseriusan berjuang membela kepentingan rakyat.

 

Halaman:
1 2
      
