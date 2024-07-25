Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apakah Judi Online Sama dengan Game Online ?

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:24 WIB
Apakah Judi Online Sama dengan Game Online ?
Ilustrasi judi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Judi online tengah marak dengan berbagai modus jenis permainannya. Bahkan, bagi orang awam sekilas mirip dengan game online biasa.

Tak heran ada yang mengira game online sama dengan judi online. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi berarti permainan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).

Sementara game menurut Oxford Dictionary adalah “an activity that you do to have fun, often one that has rules and that you can win or lose; the equipment for a game.” Jika diterjemahkan secara bebas, gim adalah aktivitas yang dilakukan untuk bersenang-senang, sering kali terdapat aturan dan Anda dapat menang atau kalah.

Gim, baik luring maupun daring terdapat klasifikasi atau kategorinya, antara lain permainan kompetisi (game of competition), permainan untung-untungan (game of chance), board game, permainan kartu, simulation game seperti monopoli, role-play game, dan serious game yang didasarkan semata-mata pada tujuan dari bermain gim, seperti untuk edukasi, training, riset, dan sebagainya.

 

Game game online Judi Judi Online
