Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Guru KH Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan, Sosok Pendiri NU dan Muhammadiyah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:34 WIB
Siapa Guru KH Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan, Sosok Pendiri NU dan Muhammadiyah
Pendiri NU dan Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan - KH Hasyim Asyari (Foto: Muhammadiyah)
A
A
A

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kedua ormas ini turut melakukan perlawanan terhadap penjajah hingga sekarang kerap menjadi rujukan umat Islam.

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Lalu NU dibentuk oleh KH Hasyim Asyari 14 tahun kemudian pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Menariknya KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari memiliki guru yang sama yakni ke Kiai Saleh Darat asal Semarang.

Lalu saat menimba ilmu di Makkah, Arab Saudi, keduanya juga belajar pada guru yang sama pada 1903. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asyari berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, Al-Minangkabawi, yang merupakan Imam Besar Masjidil Haram.

KH Ahmad Dahlan dalam kesehariannya memanggil Hasyim Asyari dengan sebutan “Adi (Adik) Hasyim”. Sebab, KH Ahmad Dahlan usianya lebih tua dari Hasyim Asyari yang memanggil Darwisy dengan sebutan “Mas (kakak) Darwis”.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/337/3063335/ketua_pbnu_h_abdullah_latopada-LHNQ_large.jpg
Ketua PBNU: Hoaks Muktamar Luar Biasa NU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/337/3063052/wakil_ketua_umum_pbnu_bidang_keagamaan_dan_hubungan_antarlembaga_kh_zulfa_mustofa-7iTJ_large.jpeg
Masa Khidmah Berakhir, Jatman Pimpinan Habib Luthfiy Belum Gelar Muktamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061724/sekjen_pbnu_gus_ipul-ElFh_large.jpg
Gus Ipul: Tak Ada Sejarah Muktamar Tandingan di NU!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3057872/pbnu-KMHk_large.jpg
PBNU Imbau Warga NU Tak Terprovokasi Narasi Benturkan Santri-Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/21/337/3052477/pbnu-tizG_large.jpg
PBNU: Cak Imin Tidak Kooperatif karena Tak Penuhi Undangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/337/3049268/pbnu-61lt_large.jpg
Tokoh Muda NU Gus Salam: Akar Rumput Mulai Resah dan Ingin Usulkan MLB!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement