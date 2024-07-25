Siapa Guru KH Hasyim Asyari dan Ahmad Dahlan, Sosok Pendiri NU dan Muhammadiyah

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kedua ormas ini turut melakukan perlawanan terhadap penjajah hingga sekarang kerap menjadi rujukan umat Islam.

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Lalu NU dibentuk oleh KH Hasyim Asyari 14 tahun kemudian pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Menariknya KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asyari memiliki guru yang sama yakni ke Kiai Saleh Darat asal Semarang.

Lalu saat menimba ilmu di Makkah, Arab Saudi, keduanya juga belajar pada guru yang sama pada 1903. Ahmad Dahlan dan Hasyim Asyari berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, Al-Minangkabawi, yang merupakan Imam Besar Masjidil Haram.

KH Ahmad Dahlan dalam kesehariannya memanggil Hasyim Asyari dengan sebutan “Adi (Adik) Hasyim”. Sebab, KH Ahmad Dahlan usianya lebih tua dari Hasyim Asyari yang memanggil Darwisy dengan sebutan “Mas (kakak) Darwis”.