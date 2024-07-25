Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tutup Sidang IPPP, Ketua DPR: Indonesia Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:45 WIB
Tutup Sidang IPPP, Ketua DPR: Indonesia Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik
Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Ist/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Sidang ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Ia pun mengungkapkan, bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik. 

“Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Pertemuan IPPP, menurut Puan, menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik dalam merespons berbagai tantangan regional.
 
"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerjasama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,” ujarnya.

Ada sejumlah kesepakatan dalam sidang pleno pertama yang mengambil tema ‘Fostering regional connectivity and inclusive development’. “Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik,” kata Puan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068282/dpr-Fws8_large.jpg
Perkuat Kerja Sama, Puan Bertemu Ketua Parlemen Papua Nugini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066256/dpr-EWfQ_large.jpg
Herman Khaeron: Diversifikasi Pangan untuk Bangun Kemandirian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062324/ketua_dpr_ri_puan_maharani-MGnt_large.jpg
Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Ketiga di Dunia, Ini Kata Ketua DPR 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/337/3060703/wakil_ketua_baleg_dpr_ri_achmad_baidowi-tHiW_large.jpg
Baleg Buka Peluang RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/337/3058017/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-qPA5_large.jpg
DPR Mulai Bahas RUU Imigrasi hingga RUU Kementerian Negara Usai Terima Surat Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/337/3050171/dpr-N6Du_large.jpg
Puan: Kekuasaan Tanpa Visi Jadi Sewenang-wenang!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement