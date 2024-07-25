Tutup Sidang IPPP, Ketua DPR: Indonesia Siap Jadi Mitra Pembangunan Negara Pasifik

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menutup Sidang ke-2 Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Ia pun mengungkapkan, bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi mitra pembangunan negara-negara di kawasan Pasifik.

“Secara keseluruhan, pertemuan berjalan sukses dan konstruktif. Sebanyak 12 negara , termasuk 7 Ketua Parlemen hadir dalam pertemuan. Ini sungguh merupakan capaian penting, terutama bagi Indonesia dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis (25/7/2024).

Pertemuan IPPP, menurut Puan, menunjukkan peran penting DPR RI dalam mendorong kemitraan parlemen negara-negara Pasifik dalam merespons berbagai tantangan regional.



"Selama pertemuan IPPP, kita berhasil mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi dan cara mengatasinya oleh Indonesia dan negara-negara Pasifik seperti perubahan iklim, maritim, kerjasama ekonomi, SDGs, keamanan dan perdamaian, hingga konektivitas wilayah,” ujarnya.

Ada sejumlah kesepakatan dalam sidang pleno pertama yang mengambil tema ‘Fostering regional connectivity and inclusive development’. “Saya juga menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, termasuk perlunya pemberdayaan perempuan termasuk dalam dunia politik,” kata Puan.