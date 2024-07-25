Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pimpin Sidang Pantukhir 2024, Panglima TNI: Kesampingkan Kepentingan Pribadi

Isnaini dan Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:01 WIB
Pimpin Sidang Pantukhir 2024, Panglima TNI: Kesampingkan Kepentingan Pribadi
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pimpin Sidang Pantukhir 2024 (Foto: Dok TNI)
JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin Sidang Pantukhir Pusat penerimaan Taruna Akademi TNI TA 2024 di Gedung Lily Rochli, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (25/7/2024). Ia didampingi Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono. 

Agus mengatakan, Pantukhir merupakan proses memilih dan memutuskan Calon Taruna Akademi TNI Tahun 2024 yang akan mengikuti pendidikan pertama sebagai seorang Calon Perwira TNI. 

"Pada saatnya nanti mereka inilah yang kita harapkan dapat menjadi pemimpin masa depan yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing,” ujar Panglima TNI sebelum Sidang Pantukhir dikutip dalam keterangannya.

“Sebelum kita mulai pelaksanaan Sidang Pantukhir ini, saya mengajak para peserta sidang untuk bersama-sama membahas, mengesampingkan kepentingan pribadi di luar kepentingan organisasi TNI,” imbuhnya.

 

