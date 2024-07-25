Demokrat Beri Surat Rekomendasi Dukungan Puluhan Paslon di Pilkada 2024

JAKARTA - Partai Demokrat menerbitkan surat rekomendasi dukungan untuk puluhan pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di antaranya, untuk wilayah kabupaten atau kota dan Provinsi Papua Barat Daya.

Demokrat untuk Provinsi Papua Barat Daya memberi dukungan kepada pasngan calon Abdul Faris Umlati (Afu) dan Petrus Kasihiw. Penyerahan surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sore ini kami kembali menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat yang akan berlaga di Pilkada 2024, baik pemilihan gubernur maupun tingkat kabupaten/kota. Bersama saya, sudah hadir Bapak Abdul Faris Umlati biasa disingkat Afu sebagai calon gubernur untuk Provinsi Papua Barat Daya,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

AHY menilai Afu sebagai kader terbaik Demokrat. Apalagi, Afu memiliki pengalaman sebagai Bupati Raja Ampat selama dua periode. Selain itu, AHY juga memuji Petrus yang memiliki pengalaman sebagai Bupati Teluk Bintuni selama 2 periode.

"Pasangan Pak Afu dan Pak Petrus saya rasa ideal untuk membangun Papua Barat Daya semakin maju dan sejahtera ke depan," katanya..