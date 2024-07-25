Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Demokrat Beri Surat Rekomendasi Dukungan Puluhan Paslon di Pilkada 2024

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:49 WIB
Demokrat Beri Surat Rekomendasi Dukungan Puluhan Paslon di Pilkada 2024
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Partai Demokrat menerbitkan surat rekomendasi dukungan untuk puluhan pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di antaranya, untuk wilayah kabupaten atau kota dan Provinsi Papua Barat Daya.

Demokrat untuk Provinsi Papua Barat Daya memberi dukungan kepada pasngan calon Abdul Faris Umlati (Afu) dan Petrus Kasihiw. Penyerahan surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sore ini kami kembali menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat yang akan berlaga di Pilkada 2024, baik pemilihan gubernur maupun tingkat kabupaten/kota. Bersama saya, sudah hadir Bapak Abdul Faris Umlati biasa disingkat Afu sebagai calon gubernur untuk Provinsi Papua Barat Daya,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).

AHY menilai Afu sebagai kader terbaik Demokrat. Apalagi, Afu memiliki pengalaman sebagai Bupati Raja Ampat selama dua periode. Selain itu, AHY juga memuji Petrus yang memiliki pengalaman sebagai Bupati Teluk Bintuni selama 2 periode.

"Pasangan Pak Afu dan Pak Petrus saya rasa ideal untuk membangun Papua Barat Daya semakin maju dan sejahtera ke depan," katanya..

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement