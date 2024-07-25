Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nasdem Buka Peluang Kaum Perempuan Pimpin Partai, Begini Alasannya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:58 WIB
Nasdem Buka Peluang Kaum Perempuan Pimpin Partai, Begini Alasannya
Ketum NasDem Surya Paloh (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya sangat menjunjung kesetaraan gender di partai. Untuk itu, Surya membuka pintu bagi kaum perempuan untuk dapat memimpin partainya.

Hal itu disampaikan Surya dalam acara Pra-Kongres Ke-III Partai NasDem, di Ball Room NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024). Menurutnya, Indonesia butuh pergerakan kaum perempuan untuk memimpin bangsa.

"Indonesia hari ini amat membutuhkan kehadiran pergerakan kaum perempuan yang bukan lagi berpikir pada masalah-masalah yang terbatas bagi kebutuhan konsumsi. Tetapi jauh lebih itu, strategi bagaimana pendidikan, kehidupan kebangsaan dan moralitas kebangsaan kita dimulai dari pendidikan rumah tangga," kata Surya dalam sambutannya.

Surya meyakini, kaum perempuan bisa turut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Kendati demikian, Surya berkata, pihaknya membuka pintu bagi kaum perempuan untuk bisa memimpin NasDem ke depan.

"Pada semua kaum perempuan di Indonesia, bagi Nasdem terimalah penghormatan partai ini kepada kaum perempuan di Indonesia. Kembali kami menegaskan institusi partai ini sudah tidak lagi perlu berpolemik dalam arti kesetaraan gender," kata Surya.

"Bahkan kami sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan saya menyatakan, selayaknya pun kalau perlu memang kaum perempuan yang memimpin kaum pria di partai ini," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179328//wakil_ketua_umum_nasdem_saan_mustopa-AWvG_large.jpg
NasDem Belum Siapkan Pengganti Sahroni dan Nafa Urbach, Tunggu Putusan MKD DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178722//pemerintah-kUN2_large.jpg
Pramono Ingin Ada Wali Kota Perempuan di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177264//menopause-vVE7_large.jpg
Angkat Beban Jadi Olahraga Tepat saat Perempuan Menopause, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176881//menhan-hJ2t_large.jpg
Satu Jam Bertemu, Menhan dan Surya Paloh Tak Bahas Soal Kabinet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176853//kemhan-L9wB_large.jpg
Surya Paloh Sambangi Kementerian Pertahanan, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement