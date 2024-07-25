Komisi X DPR Harap Indonesia Sabet Medali Emas di Olimpiade Paris

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Adreas Hugo mengaku optimis kontingen Indonesia yang berlaga di Olimpiade Paris 2024 bisa membawa pulang medali emas. Di antaranya, cabang olahraga (cabor) bulu tangkis dan panjat tebing.

Cabor bulutangkis, menurutnya, menjadi salah satu harapan yang dapat membawa pulang medali emas. Sebab, prestasi atlet bulutangkis Tanah Air tak perlu diragukan.

“Tim bulutangkis kita menjadi salah satu andalan Indonesia selama ini. Prestasi atlet-atlet bulutangkis Indonesia di dunia sudah tidak diragukan,” kata Andreas dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/7/2024).

“Semoga tradisi bulutangkis Indonesia membawa pulang emas bisa berlanjut di Olimpiade Paris ini. Pertahankan medali emas untuk kebanggaan rakyat Indonesia,” imbuh Andreas.

Selain bulutangkis, ia optimis Cabor panjat tebing dan angkat besi juga berpotensi membawa emas dari Olimpiade Paris 2024.

Andreas meyakini, banyak atlet terbaik Indonesia yang akan mengibarkan bendera Merah Putih di podium kompetisi olahraga multicabang empat tahunan itu.

“Panjat tebing dan angkat besi selama ini juga banyak menorehkan prestasi. Saya optimistis cabor-cabor lain juga akan memberikan gebrakan di Olimpiade Paris,” katanya.