Harta Kekayaan Ayah dari Ronald Tannur, Punya Tanah Melimpah di NTT

JAKARTA - Gregorius Ronald Tannur diputus bebas dari kasus pembunuhan oleh Pengadilan negeri (PN) Surabaya. Sang ayah, Edward Tannur yang merupakan mantan anggota DPR ikut tersorot.

Edward Tannur merupakan anggota DPR RI Komisi IV periode 2019-2024. Dia adalah seorang politisi kelahiran Atambua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 2.837 meter2/1.140 meter2 di Timor Tengah Utara (hasil sendiri) senilai Rp 7 miliar. Lalu, tanah dan bangunan seluas 200 meter2/151 meter2 di Surabaya (hasil sendiri) senilai Rp1,3 miliar.

Selanjutnya, tanah dan bangunan seluas 3.280 meter2/36 meter2 di Kota Belu senilai Rp250 juta. Terakhir, Edward memiliki tanah dan bangunan seluas 1.155 meter2/1.155 meter2 di Kupang senilai Rp350 juta.

Edward memiliki beberapa alat transportasi dan mesin. Di antaranya Mobil Honda HRV 1.5 E CVT CKD Tahun 2015 senilai Rp 200 juta. Tak hanya itu, ia juga memiliki mobil Toyota Hino Light Truck senilai Rp120 juta.